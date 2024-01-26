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    Останется ли «Кальяри» вне зоны вылета?

    «Кальяри» — «Торино». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии на 26 января 2024 года

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    «Кальяри» занимает 17-е место
    «Кальяри» — «Торино». Матч пройдет в рамках 22-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Кальяри» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Января 2024 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Торино Торино
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    «Кальяри»

    «Кальяри» по итогам 21-го тура занимает 17-ю строчку в таблице вне зоны вылета с отрывом в один балл от зоны вылета.

    Команда уже прекратила выступления в Кубке Италии. На стадии 1/8 финала турнира она без шансов потерпела крупное поражение от «Милана» (1:4).

    Коэффициенты матча Кальяри — Торино

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    В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, сардинцы также потерпели разгром. На выезде их обыграл «Фрозиноне» (1:3), хотя именно они открыли счет в матче.

    Все прогнозы на Серию А

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при четырех поражениях и двух ничьих, поэтому у хозяев плохие шансы на три очка.

    «Торино»

    «Торино» по итогам 20-ти матчей занимает 10-ю строчку с отставанием в пять очков от зоны еврокубков — шестой позиции.

    Как и соперник, команда также уже не выступает в Кубке Италии, где потерпела поражение еще на стадии второго раунда от «Фрозиноне» (1:2) на своем поле.

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    • В своем последнем матче, который пришелся на Серию А, клуб набрал только один балл. На выезде туринцы не смогли переиграть «Дженоа» (0:0).

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при трех победах и трех ничьих, поэтому у гостей неплохие шансы хотя бы сыграть вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Торино», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Кальяри» оценивается в 3,60, ничья — в 3,15.

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    В четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,40, ведь в трех из четырех последних матчей «Кальяри» был реализован именно такой сценарий.

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    «Кальяри» — «Торино»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Кальяри» вне зоны вылета?
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