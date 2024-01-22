Артбитр финала ЧМ‑2018 вошел в экспертно‑судейскую комиссию РФС

Аргентинский судьястал членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает пресс-служба организации.

Питана в течение своей карьеры работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году — на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией.

Аргентинец начал свою карьеру в 2006-м и уже спустя четыре года получил статус судьи ФИФА. Работал на матчах Кубка Либертадорес, Кубка Америки, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

Последний матч в качестве главного арбитра провел в 2022-м в чемпионате Аргентины.

Напомним, летом 2023 года главой департамента судейства РФС стал бывший сербский арбитр Милорад Мажич.