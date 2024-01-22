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    Артбитр финала ЧМ‑2018 вошел в экспертно‑судейскую комиссию РФС

    Футбол РФС Футбол России ФИФА Зенит Спартак
    Аргентинский судья Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает пресс-служба организации.

    Нестор Питана
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    Нестор Питана

    Питана в течение своей карьеры работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году — на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией.

    Аргентинец начал свою карьеру в 2006-м и уже спустя четыре года получил статус судьи ФИФА. Работал на матчах Кубка Либертадорес, Кубка Америки, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

    Последний матч в качестве главного арбитра провел в 2022-м в чемпионате Аргентины.

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