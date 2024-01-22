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    Ловчев: Думаю, Абаскаль точно останется в «Спартаке» до конца сезона

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слухи о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может вернуться в Испанию.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    Сообщалось, что в назначении Абаскаля заинтересован «Кадис». Позже 34-летний специалист заявил, что не покинет «Спартак» в ближайшее время.

    «Не думаю, что за этой историей стоит сам Абаскаль. Думаю, что солидность существует — могут агенты пустить такую пулю, чтобы что-то выгадать.

    Мое мнение — ему дают доработать сезон точно, все зависит именно от результата. Проблема не в каких-то внефутбольных факторах, а в игре команды и в самом Абаскале.

    Думаю, что зимой ему могут купить усиление. У него есть все условия для того, чтобы дать результат.

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    • У меня нет сомнений в том, что красно-белые поборются за место в тройке, а вопрос борьбы за более высокие места решится во многом в первом же весеннем туре — соперником будет "Зенит". Обыгрывай их в Питере — и дальше есть варианты на медали высокой пробы!

    Для меня очевидно, что этот состав с этим тренером способен показывать хороший футбол — быстрый, результативный, зрелищный. Но команда очень нестабильна как в плане игры, так и результата. А также нестабильности игроков. Как получилось, что резко сдал тот же Бонгонда, который ярко начал?», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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