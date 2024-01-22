Ловчев: Думаю, Абаскаль точно останется в «Спартаке» до конца сезона

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал слухи о том, что главный тренер красно-белыхможет вернуться в Испанию.

Сообщалось, что в назначении Абаскаля заинтересован «Кадис». Позже 34-летний специалист заявил, что не покинет «Спартак» в ближайшее время.

«Не думаю, что за этой историей стоит сам Абаскаль. Думаю, что солидность существует — могут агенты пустить такую пулю, чтобы что-то выгадать.

Мое мнение — ему дают доработать сезон точно, все зависит именно от результата. Проблема не в каких-то внефутбольных факторах, а в игре команды и в самом Абаскале.

Думаю, что зимой ему могут купить усиление. У него есть все условия для того, чтобы дать результат.

У меня нет сомнений в том, что красно-белые поборются за место в тройке, а вопрос борьбы за более высокие места решится во многом в первом же весеннем туре — соперником будет "Зенит". Обыгрывай их в Питере — и дальше есть варианты на медали высокой пробы!

Для меня очевидно, что этот состав с этим тренером способен показывать хороший футбол — быстрый, результативный, зрелищный. Но команда очень нестабильна как в плане игры, так и результата. А также нестабильности игроков. Как получилось, что резко сдал тот же Бонгонда, который ярко начал?», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.