Ловчев объяснил, почему считает «Спартак» главным разочарованием 2023 года

Экс-футболистзаявил, чтоявляется главным разочарованием российского футбола в 2023-м году.

«Разочарование года — "Спартак". Потому что команда не играет в силу своих футболистов постоянно. Класс — это стабильность. "Спартак" же показывает в отдельных матчах просто классный футбол, когда соперника буквально сметают с поля, а потом случаются, я бы сказал, провалы, когда команда выглядит очень слабо.

Так нельзя бороться за высокие места и тем более — нельзя бороться за чемпионство. Это недоработка тренера — когда и команда, и игроки отдельные выглядят нестабильно. Как пример — Бонгонда, который осенью и близко не напоминал себя прежнего.

То же самое — Мозес. Игрок просто классный, я любовался тем, как он выглядит, как понимает футбол. Но сейчас оба просто зачахли, и таких в команде достаточно много.

Если брать уровень мирового футбола, то разочарование — это история с ФИФА и УЕФА, которые показали, что самостоятельно ничего не решают. Отстранение России и неотстранение Израиля, ситуация с вроде бы допуском наших юношей, а на самом деле — хитростью с недопуском.

Мерзко это все. Это показывает, что на футбол могут влиять политики, это разрушает ту международную структуру, которая есть, подрывает ее авторитет. И это надолго», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.