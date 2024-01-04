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    Ловчев объяснил, почему считает «Спартак» главным разочарованием 2023 года

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    Экс-футболист Евгений Ловчев заявил, что «Спартак» является главным разочарованием российского футбола в 2023-м году.

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    «Разочарование года — "Спартак". Потому что команда не играет в силу своих футболистов постоянно. Класс — это стабильность. "Спартак" же показывает в отдельных матчах просто классный футбол, когда соперника буквально сметают с поля, а потом случаются, я бы сказал, провалы, когда команда выглядит очень слабо.

    Так нельзя бороться за высокие места и тем более — нельзя бороться за чемпионство. Это недоработка тренера — когда и команда, и игроки отдельные выглядят нестабильно. Как пример — Бонгонда, который осенью и близко не напоминал себя прежнего.

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    • То же самое — Мозес. Игрок просто классный, я любовался тем, как он выглядит, как понимает футбол. Но сейчас оба просто зачахли, и таких в команде достаточно много.

    Если брать уровень мирового футбола, то разочарование — это история с ФИФА и УЕФА, которые показали, что самостоятельно ничего не решают. Отстранение России и неотстранение Израиля, ситуация с вроде бы допуском наших юношей, а на самом деле — хитростью с недопуском.

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    • Мерзко это все. Это показывает, что на футбол могут влиять политики, это разрушает ту международную структуру, которая есть, подрывает ее авторитет. И это надолго», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.

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