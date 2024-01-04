Ловчев: В РПЛ люди набирают иностранцев и решают свои личные задачи

Знаменитый полузащитник «Спартака» и сборной СССРоценил рассказал, каким ему запомнился российский футбол в 2023 году.

«Чего-то нового, необычного, что бы двигало наш футбол вперед, не увидел. Не вернулись мы и в международный футбол, бан продолжился.

Из того, что осталось, как прежде — в футболе по-прежнему есть деньги, это позволяет закупать иностранцев в большом количестве, что контрастирует с тем, что я постоянно слышу применительно к нынешней ситуации — ставке на свое, реализации шанса. Ничего этого нет.

Мы смотрим одно и то же — есть деньги, люди набирают иностранцев и решают свои личные задачи. Завтра эти люди уйдут, сменят сферу деятельности — а в футболе нового ничего не останется.

Пошли разговоры про тренерскую школу. Есть ли она в России, что это такое и как это проявляется. Вспоминаем опыт чемпионата СССР, где было достаточно много классных тренеров. И стиль игры, стиль подготовки футболистов был разным. Команды отличались друг от друга, что делало чемпионат очень зрелищным. Сейчас плюс-минус все играют одинаково. Понятно, что условия разные, что календарь другой, но я вижу, что выбор тренеров ограничен. Есть проблема с их подготовкой.

Событие года в нашем футболе? Не было чего-то одного, чтобы встряхнуло наш футбол и заставит говорить о нем спустя годы. Годы, как правило, запоминались событиями в международном футболе с нашим участием, но сейчас мы забанены.

В целом я бы сказал так — наш футбол постепенно меняет свое направление, все играют на чужие ворота, в атаку. Много непредсказуемых матчей, — бывают крупные счета, но в целом я вижу, что ситуация в лиге выравнивается. Мало матчей с предсказуемым исходом, что хорошо для лиги в целом», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.