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    Борнмут — Ливерпуль смотреть онлайн

    21.01.2024 в 19:30 начнется матч в английской футбольной Премьер-лиге Борнмут — Ливерпуль

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    В 19:30 21.01.2024 Борнмут и Ливерпуль начнут матч в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Борнмут — Ливерпуль

    Последний матч между собой: Борнмут — Ливерпуль 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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