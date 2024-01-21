В 19:30 21.01.2024 Борнмут и Ливерпуль начнут матч в английской футбольной Премьер-лиге.

Борнмут — Ливерпуль

Последний матч между собой: Борнмут — Ливерпуль 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Борнмут» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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