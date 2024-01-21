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    «Ливерпуль» без Салаха потеряет очки на поле «Борнмута»?

    «Борнмут» — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.43) и прогноз на чемпионат Англии 21 января 2024 года

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    Луис Диас
    «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Борнмута» в 21-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 21 января, начало — в 19:30 мск. «Борнмут» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Января 2024 года
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    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков.

    Свой предыдущий матч «Борнмут» провел еще шестого января, когда одержал гостевую победу над «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2) и вышел в следующий раунд Кубка Англии.

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    А перед этим у команды Андони Ираолы был суровый декабрьский марафон в чемпионате Англии, по итогам которого она набрала сразу 13 очков.

    На этом отрезке «Борнмут» потерпел лишь одно поражение — на поле «Тоттенхэма» (1:3). Это была шестая декабрьская игра, на которую у команды, похоже, просто не осталось сил.

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    Но сейчас после двухнедельной паузы «Борнмут» снова будет в идеальном и физическом, и психологическом состоянии.

    «Ливеруль»

    «Ливерпуль» тем временем находится на первой строчке, набрав в 20-ти матчах 45 очков.

    «Красные» в первом матче одержали классную победу над «Ньюкаслом» (4:2) в рамках АПЛ. В этой игре блистал Мо Салах, который сейчас на Кубке африканских наций.

    Вскоре после этого команда Юргена Клоппа выиграла у лондонского «Арсенала» (2:0) и вышла в следующий раунд Кубка Англии.

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    • Дальше была первая встреча с «Фулхэмом» в рамках 1/2 финала Кубка лиги. «Мерсисайдцы» совершили камбэк, обыграв «дачников» со счетом 2:1.

    «Ливерпуль» еще ни разу в текущей кампании не проигрывал на своем поле. В десяти домашних матчах «красные» набрали 26 очков и забили 26 мячей.

    К сожалению, в предстоящем матче «Ливерпулю», помимо Салаха, не поможет Трент Александер-Арнольд, получивший травму колена.

    Прогноз и ставка

    На «Борнмут» в этом матче можно поставить за 4.25, ничью букмекеры предлагают тоже за 4.25, а победу «Ливерпуля» — за 1.75.

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    «Ливерпуль» ждет очень сложная игра. Во-первых, «Борнмут» сейчас в порядке, а во-вторых — надо учитывать отсутствие Салаха и Трента.

    В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.43.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых больше 10,5 за 1.97.

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    «Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» без Салаха потеряет очки на поле «Борнмута»?
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