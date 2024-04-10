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    «Тигрес» начинает и выигрывает

    «Тигрес» — «Коламбус Крю». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 10 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Тигрес» — «Коламбус Крю»
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    «Тигрес»
    10 апреля в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Тигрес» и «Коламбус Крю». Начало игры — в 03:45 мск. «Тигрес» — «Коламбус Крю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Тигрес»

    Турнирное положение: «Тигрес» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, в своем чемпионате команда ныне находится лишь на 7 месте.

    При этом «Тигрес» в 14 матчах чемпионата выиграл всего 7 раз. А вот отставание от лидера составляет 5 очков.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Тигрес» безвольно уступил «Пачуке» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тигрес» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    В первом матче с «Коламбус Крю» «Тигрес» добился ничейного результата. Единственным мячом в составе мексиканцев отличился Пьер-Андре Жиньяк.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно симпатично. Да и состав у команды по именам вполне приличный.

    До первой встречи с американцами «Тигрес» имел трехматчевую победную серию. Да ветеран Жиньяк еще способен блеснуть!

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Тигрес» уж точно пойдет вперед с первых минут встречи.

    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: В своем чемпионате «Коламбус Крю» не особо преуспевает. Ныне команда пребывает на 4 месте таблицы.

    Притом, что «Коламбус Крю» в среднем пропускает гол за матч. В 7 поединках в воротах команды побывало 7 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Коламбус Крю» дома не сумел одолеть «ДС Юнайтед» (1:1).

    В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Коламбус Крю» забили 7 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

    Серия из 4 матчей без побед явно не прибавляет оптимизма. Причем три последних завершились паритетами.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Коламбус Крю» выглядит слабовато. Да и ничья в первом матче не радует.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Коламбус Крю» на месте, да и мотивация выйти в полуфинал огромная.

    Плюс ко всему, «Коламбус Крю» имеет некоторые проблемы в организации игры. Да и стабильности результатов не найдешь днем с огнем.

    Наверняка американцы будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Коламбус Крю» постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Коламбус Крю» в 3 последних матчах сыграл вничью

    • «Коламбус Крю» не побеждает 4 матча кряду

    • в первом поединке этих соперников была зафиксирована ничья (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тигрес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

    Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы пройти в полуфинал, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

    «Тигрес» выглядит мощнее соперника, и явно начнет встречу с активных атакующих акций.

    Ставка: Победа «Тигрес» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Тигрес» — «Коламбус Крю» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на футбол. «Тигрес» начинает и выигрывает
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