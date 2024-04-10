«Тигрес»
Турнирное положение: «Тигрес» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, в своем чемпионате команда ныне находится лишь на 7 месте.
При этом «Тигрес» в 14 матчах чемпионата выиграл всего 7 раз. А вот отставание от лидера составляет 5 очков.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Тигрес» безвольно уступил «Пачуке» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тигрес» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.
В первом матче с «Коламбус Крю» «Тигрес» добился ничейного результата. Единственным мячом в составе мексиканцев отличился Пьер-Андре Жиньяк.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно симпатично. Да и состав у команды по именам вполне приличный.
До первой встречи с американцами «Тигрес» имел трехматчевую победную серию. Да ветеран Жиньяк еще способен блеснуть!
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Тигрес» уж точно пойдет вперед с первых минут встречи.
«Коламбус Крю»
Турнирное положение: В своем чемпионате «Коламбус Крю» не особо преуспевает. Ныне команда пребывает на 4 месте таблицы.
Притом, что «Коламбус Крю» в среднем пропускает гол за матч. В 7 поединках в воротах команды побывало 7 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Коламбус Крю» дома не сумел одолеть «ДС Юнайтед» (1:1).
В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Коламбус Крю» забили 7 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.
Серия из 4 матчей без побед явно не прибавляет оптимизма. Причем три последних завершились паритетами.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Коламбус Крю» выглядит слабовато. Да и ничья в первом матче не радует.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Коламбус Крю» на месте, да и мотивация выйти в полуфинал огромная.
Плюс ко всему, «Коламбус Крю» имеет некоторые проблемы в организации игры. Да и стабильности результатов не найдешь днем с огнем.
Наверняка американцы будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Коламбус Крю» постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Коламбус Крю» в 3 последних матчах сыграл вничью
- «Коламбус Крю» не побеждает 4 матча кряду
- в первом поединке этих соперников была зафиксирована ничья (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тигрес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.39.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.
- 1.75Удинезе — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.05Оренбург — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.90Реал — Манчестер Сити: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы пройти в полуфинал, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.
«Тигрес» выглядит мощнее соперника, и явно начнет встречу с активных атакующих акций.
Ставка: Победа «Тигрес» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.04