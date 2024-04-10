10 апреля в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Тигрес» и «Коламбус Крю». Начало игры — в 03:45 мск. «Тигрес» — «Коламбус Крю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тигрес»

Турнирное положение: «Тигрес» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, в своем чемпионате команда ныне находится лишь на 7 месте.

При этом «Тигрес» в 14 матчах чемпионата выиграл всего 7 раз. А вот отставание от лидера составляет 5 очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Тигрес» безвольно уступил «Пачуке» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тигрес» добыла 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 7.

В первом матче с «Коламбус Крю» «Тигрес» добился ничейного результата. Единственным мячом в составе мексиканцев отличился Пьер-Андре Жиньяк.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит достаточно симпатично. Да и состав у команды по именам вполне приличный.

До первой встречи с американцами «Тигрес» имел трехматчевую победную серию. Да ветеран Жиньяк еще способен блеснуть!

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Тигрес» уж точно пойдет вперед с первых минут встречи.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: В своем чемпионате «Коламбус Крю» не особо преуспевает. Ныне команда пребывает на 4 месте таблицы.

Притом, что «Коламбус Крю» в среднем пропускает гол за матч. В 7 поединках в воротах команды побывало 7 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Коламбус Крю» дома не сумел одолеть «ДС Юнайтед» (1:1).

В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Коламбус Крю» забили 7 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

Серия из 4 матчей без побед явно не прибавляет оптимизма. Причем три последних завершились паритетами.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Коламбус Крю» выглядит слабовато. Да и ничья в первом матче не радует.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Коламбус Крю» на месте, да и мотивация выйти в полуфинал огромная.

Плюс ко всему, «Коламбус Крю» имеет некоторые проблемы в организации игры. Да и стабильности результатов не найдешь днем с огнем.

Наверняка американцы будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Коламбус Крю» постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Коламбус Крю» в 3 последних матчах сыграл вничью

«Коламбус Крю» не побеждает 4 матча кряду

в первом поединке этих соперников была зафиксирована ничья (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тигрес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: Номинальные хозяева мотивированы пройти в полуфинал, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

«Тигрес» выглядит мощнее соперника, и явно начнет встречу с активных атакующих акций.

Ставка: Победа «Тигрес» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.04