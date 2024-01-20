«Кельн» — «Боруссия» Дортмунд: счет матча 0:4, обзор голов

Марко Ройс Фото: globallookpress.com
В составе «Боруссии» отличились Дониэлл Мален (дубль), Никлас Фюллькруг (с пенальти) и Юссуф Мукоко.
Футбол. Германия. Бундеслига
Кёльн — Боруссия Д 0:4
Голы: 0:1 Дониелл Мален (12'), 0:2 Никлас Фуллкруг (пенальти) (58'), 0:3 Дониелл Мален (61'), 0:4 Юссуфа Мукоко (90 + 2') Кёльн: Марвин Швебе, Тимо Хюберс, Юлиан Хабот, Эрик Мартель, Расмус Карстенсен (Бенно Шмиц, 87'), Деян Любичич (Фарид Алиду, 62'), Денис Хусейнбашич, Линтон Майна (Justin Diehl, 62'), Флориан Кайнц (Jacob Christensen, 74'), Ян Тильман (Саркис Адамян, 87'), Max Finkgrafe Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Матсен, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (Хендри Бланк, 46'), Тома Мёнье, Салих Озкан (Джованни Рейна, 74'), Джейдон Санчо (Джейми Байно-Гиттенс, 66'), Никлас Фуллкруг (Юссуфа Мукоко, 74'), Дониелл Мален, Марсель Забитцер, Юлиан Брандт (Марко Ройс, 66') Предупреждения: Салих Озкан (27'), Юлиан Хабот (77'), Ян Матсен (82'), Ян Тильман (85')
«Боруссия» Д идет пятой в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 33 очка после 18 матчей.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Кёльн» (11) находится на 17-й строчке. Лидирует в Бундеслиге «Байер» (45).