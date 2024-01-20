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    «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас»

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: счет матча 5:0, обзор голов

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    В матче 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» в родных стенах переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 5:0.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Точными ударами отметились Габриэль, Леандро Троссард и Мартинелли (дважды), а также автогол в пассиве Дина Хендерсона.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Кристал Пэлас 5:0
    Гол: 0:1 Massimo Coda (54') Арсенал Лондон: Йерун Зут, Ива Гелашвили (Лукас Мюль, 46'), Петко Христов, Димитриос Николау, Лука Виньяли, Сальваторе Эспозито, Филиппо Бандинелли, Франческо Кассата (Филип Ягелло, 61'), Даньеле Верде, Rachid Kouda, Francesco Pio Esposito Кристал Пэлас: Андреас Юнгдаль, Леонардо Серникола (Паоло Гильоне, 67'), Маттео Бьянкетти, Валентин Антов, Франко Васкес, Микеле Кастаньетти, Лука Дзанимачча, Massimo Coda, Cesar Falletti, Michele Collocolo, Luca Ravanelli (Лука Лочошвили, 46') Предупреждения: Rachid Kouda (33'), Франческо Кассата (34'), Cesar Falletti (49')

    Календарь и таблица АПЛ

    Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 43 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Кристал Пэлас» остался 21 пункт и четырнадцатая строчка.

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