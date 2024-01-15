«Ланс» — «ПСЖ»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

Брэдли Барколя Фото: globallookpress.com
Уже на шестой минуте хозяева получили право на пенальти, но Пшемыслав Франковски не смог пробить Джанлуиджи Доннаруму.
На 30-й минуте молодой талант «ПСЖ» Брэдли Барколя открыл счет в матче с передачи Киллиана Мбаппе.
В конце первого тайма был удален защитник «Ланса» Жереми Гради.
Точку в матче на 89-й минуте поставил Киллиан Мбаппе, которому ассистировал Усман Дембеле.
Футбол. Франция. Лига 1
Ланс — ПСЖ 0:2
Гол: 0:1 Брэдли Баркола (30') Предупреждение: Карлос Солер (52') Удаление: Жонатан Гради (45 + 3')
«Ланс» идет на восьмом месте с 26 очками.
«ПСЖ» продолжает лидировать в Лиге 1 с 43 очками.