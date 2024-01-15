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    Голы Барколя и Мбаппе принесли победу «ПСЖ» над «Лансом»

    «Ланс» — «ПСЖ»: счет матча 0:2 (0:1), обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ланс ПСЖ
    В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на своем поле уступил «ПСЖ» со счетом 0:2.

    Брэдли Барколя
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    Брэдли Барколя

    Уже на шестой минуте хозяева получили право на пенальти, но Пшемыслав Франковски не смог пробить Джанлуиджи Доннаруму.

    На 30-й минуте молодой талант «ПСЖ» Брэдли Барколя открыл счет в матче с передачи Киллиана Мбаппе.

    В конце первого тайма был удален защитник «Ланса» Жереми Гради.

    Точку в матче на 89-й минуте поставил Киллиан Мбаппе, которому ассистировал Усман Дембеле.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — ПСЖ 0:2
    Гол: 0:1 Брэдли Баркола (30') Предупреждение: Карлос Солер (52') Удаление: Жонатан Гради (45 + 3')

    «Ланс» идет на восьмом месте с 26 очками.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» продолжает лидировать в Лиге 1 с 43 очками.

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