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    Белотти: Очевидно, что «Рома» переживает трудный момент

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Милан
    Форвард «Ромы» Андреа Белотти высказался о поражении в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:3).

    Андреа Белотти
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    Андреа Белотти

    «Очевидно, что мы переживаем трудный момент. После стольких поражений, очевидно, никогда не бывает спокойствия, особенно после проигранного дерби. Сегодня мы вышли на поле с хорошей организацией, но потом пропустили гол и немного сломались. После счёта 1:2 я был уверен, что мы сравняем, потому что мы старались изо всех сил, но после третьего гола нам "сломали ноги".

    Сейчас лучший способ — объединиться между собой и работать. У нас часто есть всего пара дней на подготовку к матчу, но теперь у нас есть целых шесть дней, чтобы попробовать что-то новое как в оборонительной, так и в атакующей фазе. На мой взгляд, мы сильная команда, во всех я вижу качество. Дибала, очевидно, обладает таким чутьём и изобретательностью, которыми обладают немногие в мире, и в целом у нас есть замечательные качества. Мы должны сделать всё возможное, чтобы подняться с этой позиции в турнирной таблице.

    Останусь ли я в Риме? Да», — приводит слова Белотти портал Pazzi di fanta.

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» на данный момент идет 9-й в таблице Серии А. Клуб набрал 29 очков.

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