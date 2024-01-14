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    Де Брейне: На данный момент я могу показывать такую игру 30 минут

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне высказался о победе в матче с «Ньюкаслом» (3:2), в котором он отметился голом и результативной передачей.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    «Мне не хватало этого. Что есть, то есть, у меня была серьёзная травма, и мне нужно было время. Я наслаждался своей игрой. Я думаю, что это именно проявление силы воли, нежели что-либо еще. Это было сумасшествие. Я знаю, что на данный момент я не могу так играть на протяжении 90 минут. На данный момент я могу показывать такую игру 30 минут. Я чувствую это по своим лёгким, особенно при простуде.

    Голевой пас на Оскара Бобба? Отличный гол. Мяч хороший, но рывок Оскара потрясающий. Это было великолепно от него.

    Приношу пользу со скамейки? Я не знаю, чего ожидать, я никогда не испытывал такого. Я очень много работал, и мне пришлось изменить несколько вещей. Когда ты играешь всё время, очень трудно что-то изменить в своей игре», — приводит слова Де Брёйне TNT Sports.

    Благодаря этой победе «Сити» поднялся на второе место в таблице АПЛ с 43 очками после 20 игр, «Ньюкасл» идет десятым с 29 баллами.

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