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    Полузащитник «Ман Сити» Бобб поделился эмоциями после дебютного гола в АПЛ

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Оскар Бобб заявил, что забить гол в АПЛ являлось мечтой всей его жизни.

    Оскар Бобб забил дебютный гол в АПЛ
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    Оскар Бобб забил дебютный гол в АПЛ

    «Потрясающее ощущение. Просто наблюдал со скамейки запасных, это был матч в высоком темпе. Тренер сказал мне выйти и забить, так что, к счастью, я смог.

    Первый гол в Премьер-лиге? Это мечта всей моей жизни, и сделать это с лучшей командой в мире… я не могу это описать. Эта победа для болельщиков.

    После я сказал Де Брёйне спасибо. Он единственный в мире, кто мог это сделать. Играть с ним здорово. Он не только один из величайших игроков Премьер-лиги, он очень хороший парень. Он очень помогает молодым ребятам», — приводит слова Бобба ВВС.

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    • В нынешнем сезоне АПЛ полузащитник провел 7 матчей за «Манчестер Сити» и забил один гол. Еще Бобб принял участие в 3-х матчах за «горожан» в Лиге чемпионов и также отличился одним забитым мячом.

    Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» (3:2) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. После этого матча «горожане» занимают 2-е место в таблице с 43 очками в активе.

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