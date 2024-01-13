Гендиректор «Пари НН»: Севикян перейдет в европейский клуб

Генеральный директор «Пари НН»сообщил об уходе из команды атакующего полузащитника

«Клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа Эдгара Севикяна. С высокой долей вероятности Севикян перейдет в другой европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи. С уважением относимся к этому выбору.

Отметим, что Эдгар особенно полюбился нижегородским болельщикам и всегда был важным членом нашей команды.

Однако, настойчивое желание игрока проявить себя в европейском клубе преобладает в решении.

О деталях такого перехода будет сообщено дополнительно. Мы желаем Эдгару доброй дороги к своим новым целям. Остаемся друзьями», — написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

«Пари НН» получит за Севикяна 1,1 миллиона евро, сообщает «Спорт-Экспресс». Такая выкупная цена для европейских клубов прописана в контракте 22-летнего игрока с нижегородцами.

В текущем сезоне Севикян провел в чемпионате России 18 матчей и забил четыре мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в переходе Севикяна заинтересован французский «Нант».