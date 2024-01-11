Тухель: Работать на трансферном рынке стало сложнее, намного сложнее

Главный тренеррассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Терпение — не самая сильная моя добродетель. Каждый тренер всегда хочет получить нужных игроков в первый же день трансферного окна, но этого никогда не будет.

Я стал гораздо более терпеливым, чем был раньше. Знаете, работать на трансферном рынке стало сложнее. Намного сложнее. Но мы всегда стараемся работать в этом направлении», — приводит слова Тухеля FC Bayern München.

Напомним, что «Баварии» не удалось подписать защитника Раду Дрэгушина, который решил перейти в «Тоттенхэм».

После 15-и туров в Бундеслиге мюнхенцы занимают 2-е место в таблице с 38-ю очками в активе. В следующем матче «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма» 12-го января. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.