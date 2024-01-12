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    Сможет ли «Хоффенхайм» доставить проблемы мюнхенцам?

    «Бавария» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Бундеслига, 12 января 2024 года

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    12 января в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Бавария» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Января 2024 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Бавария»

    Мюнхенцы продолжают вести отчаянную борьбу за лидерство в Бундеслиге с «Байером». После 15-и туров «Бавария» занимает 2-е место, отставая от 1-й позиции на 4 балла. К слову, мюнхенцы имеют игру в запасе.

    «Бавария» уже традиционно является самой результативной в Бундеслиге (49 голов за 15 встреч). В последних турах чемпионата мюнхенцы не только много забивали, но и пропустили не мало.

    Коэффициенты матча Бавария — Хоффенхайм

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  • 1.159.0014.00Бонус$9500
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    За последние 5 матчей в Бундеслиге «Бавария» пропустила 8 голов при 11-и забитых. За этот период команда неожиданно провалилась в матче с «Айнтрахтом» (1:5), а в остальных встречах победила.

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    В последнем туре «Бавария» обыграла «Вольфсбург» (2:1), забив все голы еще в 1-м тайме. К слову, в нынешнем сезоне команда потеряла лишь 2 очка на своем поле.

    У «Баварии» появился явный лидер, который стабильно забивает и приносит команде очки. Гарри Кейн забил 21 гол и сделал 5 ассистов в 15-и матчах Бундеслиги, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Хоффенхайм»

    Команда неплохо проводит нынешний сезон, занимая 7-е место в таблице Бундеслиги с 24 очками в активе. «Хоффенхайм» ведет борьбу за попадание в еврокубки и у нее есть все шансы запрыгнуть в этот вагон.

    Эта команда в последнее время, очевидно, забуксовала. За последние 5 матчей в чемпионате «Хоффенхайм» выиграл только у «Бохума» (3:1), а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью.

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    • В последнем туре команда организовала голевую перестрелку с «Дармштадтом» (3:3), упустив победу на 85-й минуте встречи.

    Нельзя не отметить, что в нынешнем сезоне «Хоффенхайм» — одна из самых лучших команд по игре в гостях. «Сине-белые» набрали 16 очков из 24-х возможных на чужом поле — это 3-й показатель в лиге.

    «Хоффенхайм» и «Бавария» сыграли против друг друга последний раз в апреле 2023-го года. В том матче команды поделили очки (1:1), «Хоффенхайм» отыгрался, забив гол на 71-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которого равен 1.15. Успех «Хоффенхайма» оценивается в 14.00, ничья — в 9.00.

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    Безусловно, «Бавария» считается явным фаворитов в этом матче, но «Хоффенхайм» способен дать бой. Можно предположить, что 1-й тайм закончится ничейным результатом.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья в 1-м тайме за 3.60.

    Еще один вариант ставки — Тотал 4.5 меньше за 1.68.

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    «Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Хоффенхайм» доставить проблемы мюнхенцам?
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