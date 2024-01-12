12 января в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Бавария» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бавария»

Мюнхенцы продолжают вести отчаянную борьбу за лидерство в Бундеслиге с «Байером». После 15-и туров «Бавария» занимает 2-е место, отставая от 1-й позиции на 4 балла. К слову, мюнхенцы имеют игру в запасе.

«Бавария» уже традиционно является самой результативной в Бундеслиге (49 голов за 15 встреч). В последних турах чемпионата мюнхенцы не только много забивали, но и пропустили не мало.

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За последние 5 матчей в Бундеслиге «Бавария» пропустила 8 голов при 11-и забитых. За этот период команда неожиданно провалилась в матче с «Айнтрахтом» (1:5), а в остальных встречах победила.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последнем туре «Бавария» обыграла «Вольфсбург» (2:1), забив все голы еще в 1-м тайме. К слову, в нынешнем сезоне команда потеряла лишь 2 очка на своем поле.

У «Баварии» появился явный лидер, который стабильно забивает и приносит команде очки. Гарри Кейн забил 21 гол и сделал 5 ассистов в 15-и матчах Бундеслиги, занимая 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Хоффенхайм»

Команда неплохо проводит нынешний сезон, занимая 7-е место в таблице Бундеслиги с 24 очками в активе. «Хоффенхайм» ведет борьбу за попадание в еврокубки и у нее есть все шансы запрыгнуть в этот вагон.

Эта команда в последнее время, очевидно, забуксовала. За последние 5 матчей в чемпионате «Хоффенхайм» выиграл только у «Бохума» (3:1), а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью.

В последнем туре команда организовала голевую перестрелку с «Дармштадтом» (3:3), упустив победу на 85-й минуте встречи.

Нельзя не отметить, что в нынешнем сезоне «Хоффенхайм» — одна из самых лучших команд по игре в гостях. «Сине-белые» набрали 16 очков из 24-х возможных на чужом поле — это 3-й показатель в лиге.

«Хоффенхайм» и «Бавария» сыграли против друг друга последний раз в апреле 2023-го года. В том матче команды поделили очки (1:1), «Хоффенхайм» отыгрался, забив гол на 71-й минуте.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которого равен 1.15. Успех «Хоффенхайма» оценивается в 14.00, ничья — в 9.00.

Безусловно, «Бавария» считается явным фаворитов в этом матче, но «Хоффенхайм» способен дать бой. Можно предположить, что 1-й тайм закончится ничейным результатом.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья в 1-м тайме за 3.60.

Еще один вариант ставки — Тотал 4.5 меньше за 1.68.