Черчесов: Российскому футболу надо как-то выкручиваться в условиях изоляции

Известный тренервысказался о развитии российского футбола в условиях изоляции.

«Критиковать легко, но давайте вспомним, что сейчас наш футбол находится почти в полной изоляции. Сборная России не проводит официальные встречи, да и с контрольными матчами большая проблема, ведущие клубы не допущены к участию в еврокубках.

Понятно, что подобная ситуация объективно накладывает отпечаток на трансферный рынок внутри страны. Очевидно, что сегодня командам сложнее, чем раньше, заполучать таких иностранцев, которые могли бы тянуть за собой остальных. А доморощенные ребята в то же время не имеют возможности проверять себя на фоне лучших зарубежных клубов — ведь варимся в собственном соку.

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Сложившаяся ситуация неминуемо приводит к определенным проблемам в развитии футбола, но раз мы оказались в таких условиях, нужно в них жить и как-то выкручиваться. Проще всего говорить, что все вокруг плохо, и ничего при этом не делать», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».