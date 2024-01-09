Вермален об Артете: Он один из тех, кому суждено стать тренером

Экс-защитниквысказался о тренерской карьере наставника «канониров»

«Микель был великим игроком и уже тогда являлся прекрасным лидером. Я с самого начала говорил, что он один из тех, кому суждено стать тренером. Вы видели, каким игроком он был. Он всегда разговаривал с партнёрами по команде и пытался помочь нам во всём.

Он был настоящим лидером для нас. Сейчас он проделывает великолепную работу в "Арсенале". За этой командой по-настоящему интересно наблюдать. Когда я смотрю на игроков "Арсенала", я чувствую себя частью этого коллектива», — приводит слова Вермалена официальный сайт «Арсенала».

Напомним, что Артета стал главным тренером «Арсенала» в декабре 2019-го года. Под руководством специалиста «канониры» дважды выиграли Суперкубок Англии и один раз Кубок лиги.

После 20-и туров «Арсенал» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 40 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 5 баллов.