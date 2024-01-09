В 20:00 09.01.2024 Ризеспор и Бешикташ начнут матч в турецской футбольной Суперлиге.

Ризеспор — Бешикташ

Последний матч между собой: Ризеспор — Бешикташ 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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