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    Сможет ли «Бешикташ» одолеть «Ризеспор»?

    «Ризеспор» — «Бешикташ». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ризеспор» — «Бешикташ»
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    «Бешикташ»
    9 января в рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Ризеспор» сыграет против «Бешикташа». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. «Ризеспор» — «Бешикташ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 09 Января 2024 года
    Ризеспор
  • Ризе
    •  Ризеспор 20:00 Бешикташ Бешикташ
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    «Ризеспор»

    Команда проводит довольно неплохой сезон, занимая 5-е место в чемпионате Турции с 29-ю очками в активе. «Ризеспор» отстает от 3-ки лидеров в лиге лишь на 4 балла.

    В последнее время команда выступает довольно мощно. У «Ризеспора» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей подряд.

    За этот период «Ризеспор» выиграл 5 матчей и 3 раза сыграл вничью. В последнем туре команда обыграла «Хатайспор» (2:0), забив по голу в каждом тайме.

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    «Ризеспор» также неплохо выступает на своем поле, занимая 4-е место в лиге по этому показателю. За 9 встреч дома команда набрала 20 очков из 27-и возможных. У «Ризеспора» есть возможность запрыгнуть в зону еврокубков, если получится обыграть «Бешикташ», а получится ли?

    «Бешикташ»

    Команда показывает не самые лучшие результаты в нынешнем сезоне, занимая лишь 6-е место в таблице Суперлиги. «Бешикташ» теперь не является одним из главных претендентов на чемпионство, но в зону еврокубков команда может залететь.

    Удивительно, но в последнее время «Бешикташ» выступает из рук вон плохо. За последние 5 матчей в чемпионате Турции команда обыграла только «Хатайспор» (2:1), трижды проиграла и один раз сыграла вничью.

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    • В последнем туре «Бешикташ» проиграла «Касымпаша» (1:3). В том матче форвард соперника Нуну Да Кошта оформил хет-трик, не оставив шансов «Бешикташу».

    В последней очной встрече команда играла против «Ризеспора» и поделила очки, закончив матч со счетом 2:2. В том матче «Бешикташ» перебросил соперника в 2 раза, но так и не смог выиграть этот матч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Ризеспор», коэффициент на победу которого равен 2.40. Успех «Бешикташа» оценивается в 2.85, ничья — в 3.50.

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    Обе команды находятся в одинаковом турнирном положении, нас ждет игра кость в кость. Можно предположить, что «Ризеспор» и «Бешикташ» поделят очки.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3.50.

    Еще один вариант ставки — фора «Бешикташа» 0 в 1-м тайме за 2.00.

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    «Ризеспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бешикташ» одолеть «Ризеспор»?
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