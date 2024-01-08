Почеттино о травме Нкунку: Проблемы в бедре, мы осторожны с ним

Главный тренервысказался о состоянии форварда команды, который недавно получил очередную травму.

«Она не связана с его старой травмой, это другая проблема. Проблема в бедре, мы осторожны с ним, потому что прошло шесть месяцев с момента его травмы, и он участвовал в нескольких матчах.

Он не будет задействован завтра, посмотрим, будет ли он готов к субботе. Посмотрим. Мы должны быть осторожны. Я надеюсь, что это не будет длительным периодом, но в данный момент он не тренируется и занимается восстановлением. Но это не большая проблема», — приводит слова Почеттино ВВС.

В нынешнем сезоне Нкунку 4 матча за «Челси» во всех турнирах и забил один гол.