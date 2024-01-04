«МЮ» досрочно прекратил аренду Регилона

сообщил о досрочном прекращении аренды защитника «Тоттенхэма»

«Серхио исполнил роль, для которой мы его подписали: подменил Люка Шоу и Тирелла Маласию, когда они оба выбыли на долгий срок из-за травм. Люк пропустил два последних матча из-за небольшой травмы. Ожидается, что он скоро вернется. Тирелл приближается к возвращению после травмы колена. Диогу Далот тоже может сыграть на позиции левого защитника.

Учитывая, что во второй части сезона будет меньше игр, а травмированные игроки возвращаются, у Серхио будет меньше возможностей для выхода на поле.

Было решено, что возвращение Регилона в "Тоттенхэм" — лучшее решение для всех сторон», — говорится в заявлении «МЮ».

В текущем сезоне Регилон провел в английской Премьер-лиге девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Регилона в 10 миллионов евро.