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    «МЮ» досрочно прекратил аренду Регилона

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    «Манчестер Юнайтед» сообщил о досрочном прекращении аренды защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона.

    Серхио Регилон
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    Серхио Регилон

    «Серхио исполнил роль, для которой мы его подписали: подменил Люка Шоу и Тирелла Маласию, когда они оба выбыли на долгий срок из-за травм. Люк пропустил два последних матча из-за небольшой травмы. Ожидается, что он скоро вернется. Тирелл приближается к возвращению после травмы колена. Диогу Далот тоже может сыграть на позиции левого защитника.

    Учитывая, что во второй части сезона будет меньше игр, а травмированные игроки возвращаются, у Серхио будет меньше возможностей для выхода на поле.

    Было решено, что возвращение Регилона в "Тоттенхэм" — лучшее решение для всех сторон», — говорится в заявлении «МЮ».

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    • В текущем сезоне Регилон провел в английской Премьер-лиге девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего Регилона в 10 миллионов евро.

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