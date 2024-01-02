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    Руни о своем уходе из «Бирмингема»: Результаты были не на том уровне, на котором я хотел их видеть

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Бирмингем
    Уэйн Руни высказался о своей отставке с поста главного тренера «Бирмингема».

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Я хотел бы поблагодарить Тома Вагнера, Тома Брэди и Гарри Кука за возможность руководить "Бирмингемом" и за поддержку, которую все они оказывали мне в течение моего короткого периода работы в клубе.

    Футбол — это бизнес, ориентированный на результаты, и я признаю, что они были не на том уровне, на котором я хотел их видеть. Однако время — самый ценный товар, необходимый тренеру. Я не думаю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть изменения.

    Лично мне потребуется некоторое время, чтобы преодолеть эту неудачу. Теперь я планирую провести некоторое время со своей семьей, готовясь к следующей
    возможности на моем пути в качестве тренера», — приводит слова Руни журналист Бен Джейкобс.

    Напомним, что Руни возглавил «Бирмингем» в октябре 2023 года. После 26-и туров команда занимает 20-е место в таблице с 28-ю очками в активе.

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