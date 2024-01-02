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    «Локомотив» взял в аренду боснийского форварда

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    Московский «Локомотив» договорился с французской «Тулузой» о переходе нападающего Саида Хамулича на правах аренды.

    Саид Хамулич
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    Саид Хамулич

    «Хамулич — универсальный футболист, способный закрыть сразу несколько позиций, как на фланге полузащиты, так и в центре нападения», — сообщается на официальном сайте железнодорожников.

    23-летний босниец будет выступать за «Локомотив» до конца сезона, в контракте есть функция выкупа за фиксированную сумму. Хамулич взял себе номер 97.

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    • Саид Хамулич принадлежит «Тулузе», но в первой части сезона играл в «Витессе». Там за 14 матчей он не забил ни одного гола. На его счету имеется шесть игр за сборную Боснии и Герцеговины.

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