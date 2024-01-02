«Локомотив» взял в аренду боснийского форварда

Московскийдоговорился с французской «Тулузой» о переходе нападающегона правах аренды.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Саид Хамулич Фото: www.fclm.ru

«Хамулич — универсальный футболист, способный закрыть сразу несколько позиций, как на фланге полузащиты, так и в центре нападения», — сообщается на официальном сайте железнодорожников.

23-летний босниец будет выступать за «Локомотив» до конца сезона, в контракте есть функция выкупа за фиксированную сумму. Хамулич взял себе номер 97.

Саид Хамулич принадлежит «Тулузе», но в первой части сезона играл в «Витессе». Там за 14 матчей он не забил ни одного гола. На его счету имеется шесть игр за сборную Боснии и Герцеговины.