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    Скалони стал лучшим тренером сборных по версии IFFHS

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    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших тренеров сборных команд 2023 года.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    На первой строчке в этом списке оказался наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, победивший на чемпионате мира 2022 года. Также в тройке Дидье Дешам (Франция) и Роберто Мартинес (Бельгия).

    Напомним, что и в 2022 году IFFHS признал Скалони лучшим. Дидье Дешам также дважды занимал первое место в рейтинге (2018, 2020).

    Топ-10 лучших тренеров сборных 2023 года по версии IFFHS:
    • 1. Лионель Скалони, Аргентина (185 очков);
    • 2. Дидье Дешам, Франция (112);
    • 3. Роберто Мартинес, Португалия (61);
    • 4. Луис де ла Фуэнте, Испания (56);
    • 5. Марсело Бьелса, Уругвай (43);
    • 6. Хадзимэ Мориясу, Япония (20);
    • 7. Гарет Саутгейт, Англия (19);
    • 8. Силвиньо, Албания (16);
    • 9. Валид Реграги, Марокко (15);
    • 10. Стив Кларк, Шотландия (7).
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