Скалони стал лучшим тренером сборных по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших тренеров сборных команд 2023 года.

На первой строчке в этом списке оказался наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, победивший на чемпионате мира 2022 года. Также в тройке Дидье Дешам (Франция) и Роберто Мартинес (Бельгия).

Напомним, что и в 2022 году IFFHS признал Скалони лучшим. Дидье Дешам также дважды занимал первое место в рейтинге (2018, 2020).