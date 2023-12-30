Скалони стал лучшим тренером сборных по версии IFFHS

Лионель Скалони Фото: globallookpress.com
На первой строчке в этом списке оказался наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, победивший на чемпионате мира 2022 года. Также в тройке Дидье Дешам (Франция) и Роберто Мартинес (Бельгия).
Напомним, что и в 2022 году IFFHS признал Скалони лучшим. Дидье Дешам также дважды занимал первое место в рейтинге (2018, 2020).
Топ-10 лучших тренеров сборных 2023 года по версии IFFHS:
- 1. Лионель Скалони, Аргентина (185 очков);
- 2. Дидье Дешам, Франция (112);
- 3. Роберто Мартинес, Португалия (61);
- 4. Луис де ла Фуэнте, Испания (56);
- 5. Марсело Бьелса, Уругвай (43);
- 6. Хадзимэ Мориясу, Япония (20);
- 7. Гарет Саутгейт, Англия (19);
- 8. Силвиньо, Албания (16);
- 9. Валид Реграги, Марокко (15);
- 10. Стив Кларк, Шотландия (7).