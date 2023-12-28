Источник: «Челси» зимой может подписать Осимхена или Мартинеса.

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
Как сообщает издание 90min, «аристократы» хотя видеть в своем составе форварда «Наполи» Виктора Осимхена или нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, которого приобрести будет гораздо сложнее.
Новый игрок в линию атаки является первоочередной задачей для «Челси». Также команда хочет укрепить правый фланг обороны Мэттом Кэшем из «Вест Хэма», который рассматривается в качестве альтернативы постоянно травмированному Рису Джеймсу.
Вдобавок Маурисио Почеттино хочет укрепить вратарскую линию. Туда рассматриваются Георгий Мамардашвили («Валенсия») и Унаи Симон («Атлетик»).