Источник: «Челси» зимой может подписать Осимхена или Мартинеса.

Лондонскийнамерен в зимнее трансферное окно купить форварда мирового уровня.

Как сообщает издание 90min, «аристократы» хотя видеть в своем составе форварда «Наполи» Виктора Осимхена или нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, которого приобрести будет гораздо сложнее.

Новый игрок в линию атаки является первоочередной задачей для «Челси». Также команда хочет укрепить правый фланг обороны Мэттом Кэшем из «Вест Хэма», который рассматривается в качестве альтернативы постоянно травмированному Рису Джеймсу.

Вдобавок Маурисио Почеттино хочет укрепить вратарскую линию. Туда рассматриваются Георгий Мамардашвили («Валенсия») и Унаи Симон («Атлетик»).