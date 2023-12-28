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    «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэлас», забив гол на 89-й минуте

    «Челси» — «Кристал Пэлас»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Челси» обыграл на своем поле «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол в этом матче «синие» забили на 13-й минуте встречи. Полузащитник команды Михаил Мудрик отлично отреагировал на передачу, принял мяч и отправил его в правый угол ворот.

    На 45+1-й минуте «Кристал Пэлас» сравнял счет. Полузащитник команды Майкл Олисе освободился от опеки соперника и отправил мяч в нижний угол ворот.

    Уже на 89-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Кристал Пэлас». Нападающий «синих» Нони Мадуэке уверенно пробил с точки.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Кристал Пэлас 2:1
    Голы: 1:0 Михаил Мудрик (13'), 1:1 Майкл Олисе (45 + 1'), 2:1 Чуквунонсо Мадуэке (пенальти) (89') Челси: Мало Гюсто, Аксель Дисаси, Леви Колвилл (Тьяго Силва, 58'), Ян Матсен (Roméo Lavia, 58'), Конор Галлахер, Мойсес Кайседо, Кристофер Нкунку (Чуквунонсо Мадуэке, 71'), Михаил Мудрик (Армандо Броя, 71'), Николас Джексон, Djordje Petrović, Benoît Badiashile (Alfie Gilchrist, 90') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Тайрик Митчелл, Йоаким Андерсен, Натаниэл Клайн, Эберечи Эзе, Майкл Олисе, Хефферсон Лерма (Matheus França, 90'), Жан-Филипп Матета, Джордан Айю (Джеффри Шлупп, 79'), Marc Guéhi Предупреждения: Мойсес Кайседо (52'), Крис Ричардс (73'), Чуквунонсо Мадуэке (80'), Тайрик Митчелл (80'), Mauricio Pochettino (90 + 5')

    После этого матча «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ с 25-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» — на 15-й позиции (18 баллов).

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