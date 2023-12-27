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    Один из ключевых игроков «Тоттенхэма» получил травму

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    Защитник Кристиан Ромеро не поможет «Тоттенхэму» в ближайших матчах. Об этом сообщил главный тренер «шпор» Эндж Постекоглу.

    Кристиан Ромеро
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    Кристиан Ромеро

    «Ромеро прошел обследование, так что он будет отсутствовать четыре или пять недель.

    У всех остальных все нормально. Есть несколько повреждений, но у нас была более легкая тренировочная неделя, во всяком случае, последние несколько дней, все остальные в порядке», — приводит слова австралийского специалиста пресс-служба «Тоттенхэма».

    Ромеро провел в текущем чемпионате Англии 15 матчей и забил три гола.

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