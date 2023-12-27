Один из ключевых игроков «Тоттенхэма» получил травму

Защитникне поможетв ближайших матчах. Об этом сообщил главный тренер «шпор» Эндж Постекоглу.

«Ромеро прошел обследование, так что он будет отсутствовать четыре или пять недель.

У всех остальных все нормально. Есть несколько повреждений, но у нас была более легкая тренировочная неделя, во всяком случае, последние несколько дней, все остальные в порядке», — приводит слова австралийского специалиста пресс-служба «Тоттенхэма».

Ромеро провел в текущем чемпионате Англии 15 матчей и забил три гола.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 18 туров.