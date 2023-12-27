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    Эвертон — Манчестер Сити смотреть онлайн

    27.12.2023 в 23:15 начнется матч в АПЛ Эвертон — Манчестер Сити

    Футбол АПЛ Эвертон Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 23:15 27.12.2023 Эвертон и Манчестер Сити начнут матч в АПЛ.

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    Эвертон — Манчестер Сити

    Последний матч между собой: Эвертон — Манчестер Сити 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица АПЛ

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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