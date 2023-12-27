В 23:15 27.12.2023 Эвертон и Манчестер Сити начнут матч в АПЛ.

Эвертон — Манчестер Сити

Последний матч между собой: Эвертон — Манчестер Сити 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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