«Эвертон»
«Эвертон» по итогам 18-ти туров занимает 16-ю строчку, где отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, поэтому «Ириски» находятся в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе.
Команда совсем недавно вылетела из Кубка Лиге, где мерсисайдцы прекратили борьбу в четвертьфинале турнира, уступив по пенальти «Фулхэму» (1:1).
Коэффициенты матча Эвертон — Манчестер Сити
В своем последнем матче АПЛ клуб из Ливерпуля также потерпел поражение. В рамках Премьер-лиги подопечные Дайча уступили на выезде «Тоттенхэму» (1:2).
Сейчас у коллектива мини-серия поражений в два поединка в разных турнирах после четырех побед кряду, так что у него не лучшее настроение, но, возможно, это лишь добавит хозяевам спортивной злости перед грядущей игрой.
«Манчестер Сити»
После 17-ти матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» находится на пятой позиции, уступая два очка четвертому в таблице «Тоттенхэму», но конкурент провел на один тур больше.
Команда подходит к данной игре после триумфа на клубном чемпионате мира. После победы в полуфинале над японской «Урава Редс» (3:0) в финале манкунианцы разгромили «Флуминенсе» (4:0).
Кроме того, «Горожане» успешно выступают в Лиге чемпионов, где выиграли группу с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой». Единственным турниром, где они уже не играют — Кубок Лиги, откуда их еще в сентябре выбил «Ньюкасл» (0:1).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, поэтому у гостей явно неплохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры предсказуемо считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,57. Успех «Эвертона» оценивается в 5,90, ничья — в 4,05.
В четырех из пяти последних матчей гости выиграли при тотал больше 2,5 голов, хотя стоит учитывать, что в пяти из семи последних домашних поединков хозяева не проигрывали.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,08.
Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,35, ведь в четырех из пяти последних матчей, где было забито больше 2,5 голов, гости победили, тогда как хозяева уступили в последних двух поединках.