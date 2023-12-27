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    Отберет ли «Эвертон» очки у «Манчестер Сити»?

    «Эвертон» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 27 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити» — фаворит матча
    27 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Эвертон» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Эвертон» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2023 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 23:15 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Эвертон»

    «Эвертон» по итогам 18-ти туров занимает 16-ю строчку, где отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, поэтому «Ириски» находятся в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе.

    Команда совсем недавно вылетела из Кубка Лиге, где мерсисайдцы прекратили борьбу в четвертьфинале турнира, уступив по пенальти «Фулхэму» (1:1).

    Коэффициенты матча Эвертон — Манчестер Сити

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    В своем последнем матче АПЛ клуб из Ливерпуля также потерпел поражение. В рамках Премьер-лиги подопечные Дайча уступили на выезде «Тоттенхэму» (1:2).

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    Сейчас у коллектива мини-серия поражений в два поединка в разных турнирах после четырех побед кряду, так что у него не лучшее настроение, но, возможно, это лишь добавит хозяевам спортивной злости перед грядущей игрой.

    «Манчестер Сити»

    После 17-ти матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» находится на пятой позиции, уступая два очка четвертому в таблице «Тоттенхэму», но конкурент провел на один тур больше.

    Команда подходит к данной игре после триумфа на клубном чемпионате мира. После победы в полуфинале над японской «Урава Редс» (3:0) в финале манкунианцы разгромили «Флуминенсе» (4:0).

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    • Кроме того, «Горожане» успешно выступают в Лиге чемпионов, где выиграли группу с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой». Единственным турниром, где они уже не играют — Кубок Лиги, откуда их еще в сентябре выбил «Ньюкасл» (0:1).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, поэтому у гостей явно неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры предсказуемо считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,57. Успех «Эвертона» оценивается в 5,90, ничья — в 4,05.

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    В четырех из пяти последних матчей гости выиграли при тотал больше 2,5 голов, хотя стоит учитывать, что в пяти из семи последних домашних поединков хозяева не проигрывали.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,08.

    Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,35, ведь в четырех из пяти последних матчей, где было забито больше 2,5 голов, гости победили, тогда как хозяева уступили в последних двух поединках.

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    «Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Эвертон» очки у «Манчестер Сити»?
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