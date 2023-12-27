27 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Эвертон» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Эвертон» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эвертон»

«Эвертон» по итогам 18-ти туров занимает 16-ю строчку, где отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, поэтому «Ириски» находятся в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе.

Команда совсем недавно вылетела из Кубка Лиге, где мерсисайдцы прекратили борьбу в четвертьфинале турнира, уступив по пенальти «Фулхэму» (1:1).

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В своем последнем матче АПЛ клуб из Ливерпуля также потерпел поражение. В рамках Премьер-лиги подопечные Дайча уступили на выезде «Тоттенхэму» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

Сейчас у коллектива мини-серия поражений в два поединка в разных турнирах после четырех побед кряду, так что у него не лучшее настроение, но, возможно, это лишь добавит хозяевам спортивной злости перед грядущей игрой.

«Манчестер Сити»

После 17-ти матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» находится на пятой позиции, уступая два очка четвертому в таблице «Тоттенхэму», но конкурент провел на один тур больше.

Команда подходит к данной игре после триумфа на клубном чемпионате мира. После победы в полуфинале над японской «Урава Редс» (3:0) в финале манкунианцы разгромили «Флуминенсе» (4:0).

Кроме того, «Горожане» успешно выступают в Лиге чемпионов, где выиграли группу с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой». Единственным турниром, где они уже не играют — Кубок Лиги, откуда их еще в сентябре выбил «Ньюкасл» (0:1).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, поэтому у гостей явно неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры предсказуемо считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 1,57. Успех «Эвертона» оценивается в 5,90, ничья — в 4,05.

В четырех из пяти последних матчей гости выиграли при тотал больше 2,5 голов, хотя стоит учитывать, что в пяти из семи последних домашних поединков хозяева не проигрывали.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» не проиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,08.

Еще один вариант ставки — «Манчестер Сити» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,35, ведь в четырех из пяти последних матчей, где было забито больше 2,5 голов, гости победили, тогда как хозяева уступили в последних двух поединках.