Трансферный дайджест. 19 — 25 декабря

Амаду Онана

«Эвертон», полузащитник, 22 года

В свои 22 года этот футболист стал одним из самых надежных опорников в английской Премьер-лиге. Онана еще в прошлом сезоне закрепился в основном составе «Эвертона», а сейчас на него претендуют несколько топ-клубов Европы.

По данным Foot Mercaro, в услугах полузащитника заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». К слову, боссы «сине-гранатовых» уже связывались с руководством «Эвертона» по поводу возможного трансфера.

Амаду Онана globallookpress.com

Отмечается, что этот переход может состояться летом 2024 года. Дело в том, что боссы «ирисок» не отпустят Онана в зимнее трансферное окно. «Эвертон» планирует получить за этот трансфер 55 млн. евро.

У «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» будут необходимые средства для осуществления этого перехода. Сейчас в гонке за Онана лидируют «сине-гранатовые», но к лету все может измениться.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей за «Эвертон» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Онана пополнит состав «Барселоны» летом 2024 года.

Айван Тоуни

«Брентфорд», нападающий, 27 лет

В прошлом сезоне АПЛ Тоуни был одним из самых результативных, а в сезоне 2023/2024 форвард не провел ни одного матча из-за дисквалификации на 8 месяцев. Пока Тоуни готовиться к возвращению на поле, им заинтересовались топ-клубы английской Премьер-лиги.

Как сообщает издание The Independent, в подписании Тоуни заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Один из этих клубов может приобрести игрока уже в зимнее ТО.

На сегодняшний день в этой гонке лидирует «Арсенал», который всерьез намерен укрепить атакующую линию. На фоне нестабильной игры «Манчестер Сити» «канониры» могут всерьез претендовать на чемпионство.

Айван Тони globallookpress.com

«Брентфорд» намерен получить за Тоуни 80 млн. евро. Напомним, что дисквалификация форварда заканчивается 16-го января.

В сезоне 2022/2023 Тоуни провел 33 матча, забил 20 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: «Арсенал» подпишет Тоуни в зимнее трансферное окно.

Роберт Ренан

«Зенит», защитник, 20 лет

Этот игрок обороны присоединился к «Зениту» в самом начале 2023-го года, но пока ничем не запомнился. Несмотря на это, у Ренана есть большой потенциал.

По данным издания As, одним из претендентов на подписание защитника является «Реал». «Сливочные» хотят взять Ренана в аренду до конца нынешнего сезона из-за травмы основного защитника команды Давида Алабы.

Роберт Ренан globallookpress.com

К тому же, на подписание защитника претендует «Интернасьонал». Стоит отметить, что «Зенит» не может продать Ренана в Европу и именно бразильский клуб может быть перевалочным пунктом.

Стоит отметить, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен игрой Ренана, поэтому «сине-бело-голубые» точно попытаются продать футболиста.

В нынешнем сезоне защитник провел только 4 матча за «Зенит» в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Ренан перейдет в «Интернасьонал», а затем пополнит состав одного из европейских клубов.

Лукас Бералдо

«Сан-Паулу», защитник, 20 лет

В нынешнем сезоне 20-летний игрок обороны окончательно закрепился в основной составе «Сан-Паулу» и сразу же привлек внимание одного из топ-клубов Европы.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Бералдо может пополнить состав ПСЖ. Боссы парижан уже контактировали с руководством «Сан-Паулу» и практически договорились о трансфере.

Стоит отметить, что «Зенит» вел борьбу за Бералдо с ПСЖ, предлагая большую сумму за переход, но «сине-бело-голубые» получили отказ. Боссы «Зенита» даже предлагали 25 млн. евро, но в ответ ничего.

ПСЖ заплатит за защитника 20 млн. евро. Сам Бералдо не против перейти в парижский клуб. Трансфер может состоятся уже в ближайшее трансферное окно.

Лукас Бералдо globallookpress.com

В нынешнем сезоне Бералдо провел 24 матча за «Сан-Паулу» и забил гол.

Наш прогноз: Бералдо перейдет в ПСЖ.

Клаудио Эчеверри

«Ривер Плейт», полузащитник, 17 лет

Этот футболист подает большие надежды. В свои 17 лет Эчеверри уже выступал за основную команду «Ривер Плейт» и являлся основным полузащитников в сборную Аргентины до 17-и лет.

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

По данным журналиста Джанлуиджи Лонгари, в услугах Эчеверри заинтересованы «Барселона», «Челси», «Манчестер Сити» и ПСЖ. Эти клубы считают преобретение полузащитник приоритетным вариантом.

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Эчеверри 25 млн. евро. «Барселона», в свою очередь, надеется подписать 17-летнего игрока летом 2024 года бесплатно на правах аренды.

«Челси» также претендует на подписание Эчеверри, но пока «Манчестер Сити» имеет гораздо больше возможностей приобрести полузащитника.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 5 матчей за «Ривер Плейт» и сделал одну голевую передачу.

Наш прогноз: Эчеверри пополнит состав «Манчестер Сити».

Нино Мота

«Флуминенсе», защитник, 26 лет

Этот футболист уже давным-давно является основным защитником «Флуминенсе», и не удивительно, что целый ряд клубов из Европы претендуют на подписание Нино.

Как сообщает издание Ansa, в услугах защитника заинтересованы «Рома», «Фейеноорд», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Ливерпуль». Главным претендентом на подписание Нино является итальянская «Рома».

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К тому же, «Зенит» также мог претендовать на защитника, но сам Нино отказался переходить в клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» мог заплатить за игрока 7 млн. евро.

Основные претенденты на подписание Нино в зимнее трансферное окно — «Рома» и «Фейеноорд».

Нино Мота globallookpress.com

В нынешнем сезоне защитник провел 26 матчей за «Флуминенсе» и забил 2 гола.

Наш прогноз: Нино пополнит состав «Ромы».