Дзюба: В «Зените» Семак пугал нас фамилиями соперников в Лиге чемпионов

Нападающий «Локомотива»рассказал, почемунеудачно выступал в Лиге чемпионов.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

«Нам в "Зените" как раз психологии не хватало, когда мы в Лиге чемпионов играли. К сожалению, Сергей Богданович (Семак) все время нас пытался напугать какими-то фамилиями.

Самое веселое было, когда Бранислав Иванович, пришедший из "Челси", и Ярослав Ракицкий, у которого 800 игр в ЛЧ, говорили на эти фамилии: "Кто?! Шо?!" Для меня это была услада, я просто смеялся.

Потому что в больших клубах хороший менталитет», — сказал Дзюба в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».