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    Дзюба: В «Зените» Семак пугал нас фамилиями соперников в Лиге чемпионов

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, почему «Зенит» неудачно выступал в Лиге чемпионов.

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    Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

    «Нам в "Зените" как раз психологии не хватало, когда мы в Лиге чемпионов играли. К сожалению, Сергей Богданович (Семак) все время нас пытался напугать какими-то фамилиями.

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    • Самое веселое было, когда Бранислав Иванович, пришедший из "Челси", и Ярослав Ракицкий, у которого 800 игр в ЛЧ, говорили на эти фамилии: "Кто?! Шо?!" Для меня это была услада, я просто смеялся.

    Потому что в больших клубах хороший менталитет», — сказал Дзюба в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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