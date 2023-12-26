Месси и Сафонов в сборной самых дорогих капитанов

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
Игроки расставлены по популярной схеме 4-3-3. Суммарная стоимость стартового состава равна € 578 млн.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», € 18 млн).
Защитники: Рис Джеймс («Челси», € 50 млн), Маркиньос («ПСЖ», € 60 млн), Макс Килман («Вулверхэмптон», € 35 млн), Хосе Гайя («Валенсия», € 30 млн).
Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла», € 30 млн), Мартин Эдегор («Арсенал», € 90 млн), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», € 70 млн).
Нападающие: Лионель Месси («Интер» Майами, € 60 млн), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», € 50 млн), Лаутаро Мартинес («Интер», € 110 млн).
В этом чемпионате РПЛ Сафонов провел за «быков» 18 матчей, пропустил 12 голов. После первой части сезона «Краснодар» лидирует в чемпионате России.