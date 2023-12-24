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    Турищев: Остаться в «Локомотиве»? Не лучшая тема для разговора

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    Форвард «Родины» Максим Турищев высказался о шансах остаться в «Локомотиве». Нападающий является воспитанником московской команды.

    Максим Турищев
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    Максим Турищев

    «Были ли шансы остаться в "Локомотиве" и побороться за место в основе? Я ушёл в период, когда в "Локомотиве" менялось руководство. Но, если честно, не особо хочу обсуждать эту тему. Для меня это не лучшая тема для разговора.

    Для каждого человека, проведшего большую часть жизни в каком-то одном клубе, всё равно душа будет болеть за этот клуб. И отношение будет другое, чем к тем командам, за которые ты играл один-два года», — приводят слова Турищева «Известия».

    «Родина» арендовала 21-летнего Турищева у «Ростова».

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