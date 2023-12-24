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    The Telegraph: В чемпионате Саудовской Аравии увеличат лимит на легионеров

    Футбол Саудовская Про-Лига
    По данным издания The Telegraph, руководство саудовской Про-лиги планирует увеличить лимит на легионеров до 10 человек.

    Рияд Марез
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    Рияд Марез

    Такой шаг позволит поднять интерес к местному футболу во всем мире и сделает его одним из сильнейших на планете. В настоящий момент лимит в Про-лиге составляет восемь легионеров.

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    Этим летом клубы саудовской Про-лига закупили футболистов на общую сумму около € 1 млрд.

    Туда уже перебрались такие звезды, как Рияд Марез, Малком, Неймар, Эдуард Менди, Фабиньо, Садио Мане, Эмерик Лапорт, Марсело Брозович, Алекс Теллес, Янник Карраско, Александр Митрович, Калиду Кулибали, Рубен Невес, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум и другие.

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