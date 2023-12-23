«Интер» хочет купить Серхи Роберто

Как сообщает издание Football Espana, защитник «Барселоны»может перейти в итальянский

«Нерадзурри» хотят приобрести воспитанника каталонского клуба на правах свободного агента летом 2024 года. «Интер» сможет делать официальное предложение Серхи Роберто уже в январе.

Как сообщает источник, сам Серхи Роберто пока не намерен принимать никаких действий, так как хочет в первую очередь дождаться предложения со стороны «Барселоны», и если его не последует, то вести переговоры с другим клубом.

Календарь и таблица Серии А

Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны», играет за основную команду с 2010 года. Всего провел за нее 231 матч, забил 9 голов.