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    «Интер» хочет купить Серхи Роберто

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    Как сообщает издание Football Espana, защитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в итальянский «Интер».

    Серхи Роберто
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    Серхи Роберто

    «Нерадзурри» хотят приобрести воспитанника каталонского клуба на правах свободного агента летом 2024 года. «Интер» сможет делать официальное предложение Серхи Роберто уже в январе.

    Как сообщает источник, сам Серхи Роберто пока не намерен принимать никаких действий, так как хочет в первую очередь дождаться предложения со стороны «Барселоны», и если его не последует, то вести переговоры с другим клубом.

    Календарь и таблица Серии А

    Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны», играет за основную команду с 2010 года. Всего провел за нее 231 матч, забил 9 голов.

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