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    В «Боруссии» Д будут штрафовать за лишний вес после праздников

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    Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье рассказал о штрафах в клубе за лишний вес.

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    «Нас взвесили во время последней тренировки. То же самое будет после возвращения в клуб. Цена всем известна — 1000 евро за каждый лишний килограмм. С определенного уровня штраф вырастает до 1000 евро за каждые лишние 100 грамм.

    Я не буду называть имя, но один парень заплатил 10 тысяч. Ему сказали все сбросить за неделю, чтобы снизить штраф. И у него получилось», — цитирует Менье RMC Sport.

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    • Напомним, что перерыв в Бундеслиге продлится до 12-го января. Дортмундская «Боруссия» занимает 5-е место в таблице чемпионата Германии с 27-ю очками в активе после 16-и туров.

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