В «Боруссии» Д будут штрафовать за лишний вес после праздников

Защитник дортмундскойрассказал о штрафах в клубе за лишний вес.

«Нас взвесили во время последней тренировки. То же самое будет после возвращения в клуб. Цена всем известна — 1000 евро за каждый лишний килограмм. С определенного уровня штраф вырастает до 1000 евро за каждые лишние 100 грамм.

Я не буду называть имя, но один парень заплатил 10 тысяч. Ему сказали все сбросить за неделю, чтобы снизить штраф. И у него получилось», — цитирует Менье RMC Sport.

Напомним, что перерыв в Бундеслиге продлится до 12-го января. Дортмундская «Боруссия» занимает 5-е место в таблице чемпионата Германии с 27-ю очками в активе после 16-и туров.