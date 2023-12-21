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    Бундеслига. «Байер» — зимний чемпион

    Итоги 16-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Байер» — «Бохум»
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    «Байер» — «Бохум»
    Завершается первый круг в немецкой Бундеслиге, до экватора командами осталось провести 1 тур, который состоится уже в январе 2024-г. А пока все внимание к туру 16-му, в котором «Байер» отстоял первое место и встретит Новый год в качестве лидера чемпионата Германии. В чемпионской гонке по-прежнему участвует действующий победитель — «Бавария».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам 16 тура чемпионата Германии на 3 место в турнирной таблице поднялся «Штутгарт», обогнав «Лейпциг».

    В еврокубковую зону вернулся «Айнтрахт», поднявшись с 8-го на 6-е место. Команде удалось обогнать в таблице «Фрайбург», который потерял две позиции и расположился на 8-м месте.

    Улучшил положение «Хайденхайм», который поднялся на три строчки и теперь занимает 9-е место. Ниже опустились «Вольфсбург» (10 место), «Аугсбург» (11 место) и «Боруссия М» (12 место).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Поменялись местами «Вердер» и «Бохум», которые расположились на 13-й и 14-й строчках соответственно. Изменения коснулись и зоны вылета: «Майнц 05» обогнал «Кёльн», заняв 16 место в турнирной таблице.

    В топе

    Открывает топ-лучших команд немецкой Бундеслиги «Байер», который одержал вторую победу подряд в первенстве. В 16-м туре «фармацевты» переиграли «Бохум» (4:0).

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    • В главной роли выступил Патрик Шик, который оформил хет-трик, еще один мяч в ворота соперника забил Виктор Бонифасе. Таким образом «Байер» набрал 42 очка.

    38 баллов в активе и второе место — у «Баварии», к тому же у «немецкой машины» есть игра в запасе. В рамках минувшего игрового дня команда из Мюнхена добилась гостевой победы над «Вольфсбургом» (2:1). За «Баварию» отличились Джамал Мусиала и Гарри Кейн.

    Гарри Кейн, игрок «Баварии»
    globallookpress.com

    Третью строчку в чемпионате занимает «Штутгарт», который набрал 34 очка после победы в матче против «Аугсбурга» (3:0). А вот «Лейпциг» обменялся голами с «Вердером» (1:1), аккумулировал лишь 33 балла и опустился с 3-го на 4-е место.

    Топ-5 замыкает дортмундская «Боруссия», «черно-желтые» не могут выиграть вот уже четвертый матч подряд. В 16-м туре «шмели» упустили победу над «Майнцем» (1:1) и в итоге набрали лишь 27 очков.

    Тур № 17

    Чемпионат Германии берет трехнедельную паузу. Матчи следующего тура пройдут с 12 по 14 января 2024 г.

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    Программу 18-го тура откроет поединок между «Баварией» и «Хоффенхаймом», который запланирован на пятницу, 12 января.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Лидер чемпионата «Байер» свой поединок проведет на выезде против «Аугсбурга» 13 января. В этот же день «Боруссия» из Дортмунда будет гостить у команды «Дармштадт 98».

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