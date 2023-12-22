«Наполи» договорился с Осимхеном о новом контракте

Президент «Наполи»заявил, что неаполитанский клуб в ближайшее время продлит контракт с нападающим

Сообщалось, что новое соглашение нигерийского футболиста с «Наполи» будет рассчитано до июня 2026 года, а отступные по этому договору составят 130 миллионов евро.

«Могу подтвердить, что мы близки к подписанию нового контракта с Виктором Осимхеном», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Осимхен провел в чемпионате Италии 12 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.