«Наполи» договорился с Осимхеном о новом контракте

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что новое соглашение нигерийского футболиста с «Наполи» будет рассчитано до июня 2026 года, а отступные по этому договору составят 130 миллионов евро.
«Могу подтвердить, что мы близки к подписанию нового контракта с Виктором Осимхеном», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.
Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро.
В текущем сезоне Осимхен провел в чемпионате Италии 12 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.