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    «Наполи» договорился с Осимхеном о новом контракте

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что неаполитанский клуб в ближайшее время продлит контракт с нападающим Виктором Осимхеном.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Сообщалось, что новое соглашение нигерийского футболиста с «Наполи» будет рассчитано до июня 2026 года, а отступные по этому договору составят 130 миллионов евро.

    «Могу подтвердить, что мы близки к подписанию нового контракта с Виктором Осимхеном», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

    Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 110 миллионов евро.

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    • В текущем сезоне Осимхен провел в чемпионате Италии 12 матчей, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

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