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    Гаджи Гаджиев: Мне говорили, что «Динамо» нужен более современный специалист, а не Бердыев

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как он принял решение назначить на пост главного тренера Курбана Бердыева.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «Я понимаю специалистов, которые порой даже негативно высказывались о приглашении Бердыева в клуб. Называли решение неоднозначным. Порой это основывалось на жизненном опыте и на взглядах, которые исповедует Курбан Бекиевич. Якобы клубу был нужен тренер с более свежими, современными взглядами.

    Но, прежде чем его пригласить, мы взвесили все за и против. И сейчас можно сказать однозначно, что решение было верным. Бекиевич в последние годы работал с действительно большими клубами, где уровень материально-технического обеспечения был выше. Но он принял наши условия. И проявил здесь себя действительно как профессионал», — сказал Гаджиев «Чемпионату».

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    После 20-ти туров в Первой лиги махачкалинское «Динамо» является лидером чемпионата с 37 очками. Курбан Бердыев возглавил клуб в июле 2023 года.

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