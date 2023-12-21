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    «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» и вышел в полуфинал Кубка лиги

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: счет матча 5:1, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Вест Хэм
    В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимал «Вест Хэм». Красные разгромили соперника со счетом 5:1.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    В первом тайме у хозяев отличился Доминик Собослаи. После перерыва в составе победителей голы забили Кертис Джонс (дубль), Коди Гакпо и Мохамед Салах.

    У «Вест Хэма» автором единственного мяча стал Джаррод Боуэн.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Ливерпуль — Вест Хэм 5:1
    Голы: 1:0 Доминик Собослаи (28'), 2:0 Кёртис Джонс (56'), 3:0 Коди Матес Гакпо (71'), 3:1 Джаррод Боуэн (77'), 4:1 Мохамед Салах (82'), 5:1 Кёртис Джонс (84') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Джо Гомес, Джарелл Куанса, Вирджил ван Дейк (Ибраима Конате, 60'), Константинос Цимикас (Конор Брэдли, 69'), Доминик Собослаи (Мохамед Салах, 60'), Ватару Эндо (Трент Александер-Арнольд, 60'), Кёртис Джонс, Харви Эллиотт, Коди Матес Гакпо (Луис Диас, 78'), Дарвин Нуньес Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес (Дэнни Ингс, 81'), Бенджамин Джонсон, Анджело Огбонна, Константинос Мавропанос, Владимир Цоуфаль (Тило Керер, 72'), Пабло Форнальс, Мохаммед Кудус (Джеймс Уорд-Праус, 72'), Томаш Соучек, Джаррод Боуэн, Саид Бенрахма (Лукас Пакета, 57') Предупреждения: Эдсон Альварес (52'), Дарвин Нуньес (90')

    Таким образом, команда Юргена Клоппа вышла в полуфинал Кубка английской лиги.

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