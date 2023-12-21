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    Итальянская федерация футбола поддержала УЕФА и ФИФА

    Футбол Европейская Суперлига Футбол Италии УЕФА ФИФА
    Пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC) выступила с заявлением о решении Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА.

    Итальянская федерация футбола поддержала УЕФА и ФИФА
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    Итальянская федерация футбола поддержала УЕФА и ФИФА

    «После решения Суда Европейского Союза по так называемому делу о Суперлиге Итальянская федерация футбола, полностью признавая свою принадлежность к вышестоящим органам УЕФА и ФИФА, подтверждает свои убеждённые действия по защите национальных чемпионатов, отстаивая более широкий и общий принцип спортивных достоинств и уважения к международным календарям.

    По этим причинам в соответствии с национальными законами и международными правилами FIGC считает, что Суперлига не является проектом, совместимым с этими условиями, и всегда будет действовать на всех площадках, преследуя общие интересы итальянского футбола», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

    Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год. В настоящий момент в Суперлигу входят только «Реал» и «Барселона».

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