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    Инфантино: Решение суда ничего не изменит, это правда

    Футбол Европейская Суперлига ФИФА
    Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал решение Суда Европейского Союза по поводу Суперлиги.

    Джанни Инфантино
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    Джанни Инфантино

    «При всём огромном уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение ничего не изменит, это правда.

    Мы продолжим проводить самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире, а также использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках мира.

    ФИФА продолжит это делать, как и всегда, находясь в тесном сотрудничестве с нашими ассоциациями-членами, конфедерациями и всеми заинтересованными участниками футбола ради исключительной выгоды нашей игры — её глобальности», — написал Инфантино в своей социальной сети.

    Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год.

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