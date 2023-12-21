Инфантино: Решение суда ничего не изменит, это правда

Джанни Инфантино Фото: globallookpress.com
«При всём огромном уважении к Европейскому суду, сегодняшнее решение ничего не изменит, это правда.
Мы продолжим проводить самые зрелищные, конкурентные и значимые турниры в мире, а также использовать наши доходы для развития футбола во всех уголках мира.
ФИФА продолжит это делать, как и всегда, находясь в тесном сотрудничестве с нашими ассоциациями-членами, конфедерациями и всеми заинтересованными участниками футбола ради исключительной выгоды нашей игры — её глобальности», — написал Инфантино в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что стаpт Суперлиги предварительно запланирован на 2025 год.