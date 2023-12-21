Головин в раздевалке «Монако» принес извинения за удаление в игре с «Тулузой»

Хавбек «Монако»высказался по поводу удаления партнера по командев матче 17-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:1).

Россиянин на 51-й минуте игры при счете 2:1 получил прямую красную карточку за удар соперника шипами в голень.

«Головина я знаю несколько лет. У него темперамент, и в определенных ситуациях он реагирует очень быстро. Я пытался заставить его сохранять хладнокровие.

Когда он сосредоточен на матче, он другой Головин, но там он явно потерял хладнокровие. Потом извинился в раздевалке, и все вернулось на круги своя», — приводит слова Фофаны Prime Video.

В нынешнем сезоне 27-летний Головин сыграл 15 матчей в Лиге 1, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Календарь и таблица Лиги 1

После 17 туров «Монако» с 24 очками идет третьим в таблице чемпионата Франции.