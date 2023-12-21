«Аль-Хиляль» — «Абха»: счет матча 7:0, обзор голов

Александар Митрович Фото: globallookpress.com
Автором хет-трика стал Сергей Милинкович-Савич сделал хет-трик, еще по одному мячу забили Александр Митрович, Салем Аль-Давсари, Мохамед Канно и Рубен Невеш.
Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
Аль-Хиляль — Абха 7:0
Голы: 1:0 Сергей Милинкович-Савич (18'), 2:0 Александр Митрович (пенальти) (25'), 3:0 Слем Аль-Давсари (72'), 4:0 Сергей Милинкович-Савич (79'), 5:0 Мохаммед Канно (83'), 6:0 Рубен Невеш (86'), 7:0 Сергей Милинкович-Савич (90 + 5') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Калиду Кулибали, Рубен Невеш (Nasser Al-Dawsari, 89'), Сергей Милинкович-Савич, Малком (Abdullah Al Hamdan, 90'), Александр Митрович, Сауд Абдул Хамид, Ali Al-Boleahi, Ясир Аль-Шахрани (Мохаммед Аль-Бурайк, 74'), Michael (Мохаммед Канно, 73'), Слем Аль-Давсари (Хассан Аль-Тамбакти, 90') Абха: Чиприан Тэтэрушану, Урош Матич, Гжегож Крыховяк, Карл Токо Экамби (Hassan Al-Ali, 45'), Франсуа Камано (Mohammed Al-Konaideri, 68'), Saad Bguir, Zakaria Sami Al Sudani (Abdulelah Al-Shammeri, 82'), Mohammed Naji (Ahmed Abdu, 82'), Fabian Noguera, Saad Natiq, Saleh Al Qumayzi Предупреждения: Zakaria Sami Al Sudani (51'), Александр Митрович (55'), Saad Natiq (55'), Гжегож Крыховяк (67')
«Аль-Хиляль» одержал 11-ю победу подряд и продлил серию без поражений в чемпионате Саудовской Аравии до 18 игр. Команда лидирует в турнирной таблице с 50 очками.