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    «Аль-Хиляль» не заметил «Абху» в матче чемпионата Саудовской Аравии

    «Аль-Хиляль» — «Абха»: счет матча 7:0, обзор голов

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    В матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» разгромил «Абху» со счетом 7:0.

    Александар Митрович
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    Александар Митрович

    Автором хет-трика стал Сергей Милинкович-Савич сделал хет-трик, еще по одному мячу забили Александр Митрович, Салем Аль-Давсари, Мохамед Канно и Рубен Невеш.

    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
    Аль-Хиляль — Абха 7:0
    Голы: 1:0 Сергей Милинкович-Савич (18'), 2:0 Александр Митрович (пенальти) (25'), 3:0 Слем Аль-Давсари (72'), 4:0 Сергей Милинкович-Савич (79'), 5:0 Мохаммед Канно (83'), 6:0 Рубен Невеш (86'), 7:0 Сергей Милинкович-Савич (90 + 5') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Калиду Кулибали, Рубен Невеш (Nasser Al-Dawsari, 89'), Сергей Милинкович-Савич, Малком (Abdullah Al Hamdan, 90'), Александр Митрович, Сауд Абдул Хамид, Ali Al-Boleahi, Ясир Аль-Шахрани (Мохаммед Аль-Бурайк, 74'), Michael (Мохаммед Канно, 73'), Слем Аль-Давсари (Хассан Аль-Тамбакти, 90') Абха: Чиприан Тэтэрушану, Урош Матич, Гжегож Крыховяк, Карл Токо Экамби (Hassan Al-Ali, 45'), Франсуа Камано (Mohammed Al-Konaideri, 68'), Saad Bguir, Zakaria Sami Al Sudani (Abdulelah Al-Shammeri, 82'), Mohammed Naji (Ahmed Abdu, 82'), Fabian Noguera, Saad Natiq, Saleh Al Qumayzi Предупреждения: Zakaria Sami Al Sudani (51'), Александр Митрович (55'), Saad Natiq (55'), Гжегож Крыховяк (67')

    «Аль-Хиляль» одержал 11-ю победу подряд и продлил серию без поражений в чемпионате Саудовской Аравии до 18 игр. Команда лидирует в турнирной таблице с 50 очками.

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