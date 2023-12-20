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    Сесар Навас о Слуцком: Я многому научился, работая с ним

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    Экс-футболист «Рубина» Сесар Навас высказался о работе с бывший главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Для меня Слуцкий — великий тренер с очень успешной карьерой. Он был в великих командах. Конечно, я очень рад, что он сможет продолжить свою тренерскую карьеру в команде высокого уровня в Китае.

    За те годы, что мы проработали вместе в казанском "Рубине", он всегда был очень близким, приятным, трудолюбивым человеком.

    Я многому научился, работая с ним, поддерживаю прекрасные личные отношения и сейчас. Рад за него и желаю ему самых больших профессиональных и личных успехов», — сказал Навас Чемпионату.

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