Сесар Навас о Слуцком: Я многому научился, работая с ним

Экс-футболиствысказался о работе с бывший главным тренером казанского клуба

«Для меня Слуцкий — великий тренер с очень успешной карьерой. Он был в великих командах. Конечно, я очень рад, что он сможет продолжить свою тренерскую карьеру в команде высокого уровня в Китае.

За те годы, что мы проработали вместе в казанском "Рубине", он всегда был очень близким, приятным, трудолюбивым человеком.

Я многому научился, работая с ним, поддерживаю прекрасные личные отношения и сейчас. Рад за него и желаю ему самых больших профессиональных и личных успехов», — сказал Навас Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Слуцкий может стать главным тренером «Шанхай Шэньхуа».