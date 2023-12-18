«Реал» — «Вильярреал»: счет матча 4:1, обзор голов

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
За хозяев забивали Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич. За гостей — Хосе Моралес.
Футбол. Испания. Примера
Реал Мадрид — Вильярреал 4:1
Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (25'), 2:0 Родриго (37'), 2:1 Хосе Моралес Луис (55'), 3:1 Браим Диас (64'), 4:1 Лука Модрич (68') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Давид Алаба (Начо Фернандес, 35'), Ферлан Менди (Франсиско Гарсия, 46'), Федерико Вальверде, Лука Модрич, Тони Кроос (Орельен Чуаэми, 79'), Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 78'), Браим Диас (Хоселу, 84'), Лукас Васкес, Родриго Вильярреал: Филип Йоргенсен, Айсса Манди, Рауль Альбиоль (Хорхе Куэнка, 46'), Адрия Альтимира Рейнальдос, Хосе Моралес Луис (Бен Бреретон, 79'), Алекс Баэна (Рамон Терратс, 29'), Даниэль Парехо, Этьен Капу, Альфонсо Педраса, Херар Морено (Александр Сёрлот, 46'), Ильяс Ахомаш Предупреждения: Джуд Беллингхэм (67'), Адрия Альтимира Рейнальдос (67'), Илиас Акомах (74'), Орельен Чуаэми (83'), Этьен Капу (85')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» поднялся на первую строчку турнирной таблицы, набрав 42 очка. «Вильярреал» же располагается на 14-й позиции с 16 очками.