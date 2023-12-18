ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «МЮ»Оттолкнулись от дна? Кризис «МЮ» еще не закончился, но ничья с «Ливерпулем» поможет Тен Хагу
  • 20:26
    • ФИФА анонсировала клубный ЧМ-2025 с участием 32 команд — уже 19 известны
  • 01:02
    • «Реал» разбил «Вильярреал» и поднялся на первое место Примеры
  • 00:51
    • «Интер» справился с «Лацио» и упрочил лидерство
  • 00:47
    • «ПСЖ» не смог удержать победу в матче с «Лиллем»
    Все новости спорта

    «Реал» разбил «Вильярреал» и поднялся на первое место Примеры

    «Реал» — «Вильярреал»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Вильярреал
    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» разгромил «Вильярреал» со счетом 4:1.

    Лука Модрич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Модрич

    За хозяев забивали Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич. За гостей — Хосе Моралес.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Вильярреал 4:1
    Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (25'), 2:0 Родриго (37'), 2:1 Хосе Моралес Луис (55'), 3:1 Браим Диас (64'), 4:1 Лука Модрич (68') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Давид Алаба (Начо Фернандес, 35'), Ферлан Менди (Франсиско Гарсия, 46'), Федерико Вальверде, Лука Модрич, Тони Кроос (Орельен Чуаэми, 79'), Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 78'), Браим Диас (Хоселу, 84'), Лукас Васкес, Родриго Вильярреал: Филип Йоргенсен, Айсса Манди, Рауль Альбиоль (Хорхе Куэнка, 46'), Адрия Альтимира Рейнальдос, Хосе Моралес Луис (Бен Бреретон, 79'), Алекс Баэна (Рамон Терратс, 29'), Даниэль Парехо, Этьен Капу, Альфонсо Педраса, Херар Морено (Александр Сёрлот, 46'), Ильяс Ахомаш Предупреждения: Джуд Беллингхэм (67'), Адрия Альтимира Рейнальдос (67'), Илиас Акомах (74'), Орельен Чуаэми (83'), Этьен Капу (85')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» поднялся на первую строчку турнирной таблицы, набрав 42 очка. «Вильярреал» же располагается на 14-й позиции с 16 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флуминенсе» выйдет в финал клубного чемпионата мира
  • «Флуминенсе» — «Аль-Ахли». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Победная серия «Миннесоты» продолжится в Пенсильвании
  • «Питтсбург» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Тактическое противостояние будет на уровне
  • «Спортинг» Лиссабон — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Калгари — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Версаль — Ред Стар Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вильярреал-2 — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры