Индзаги о матчах с «Атлетико» в ЛЧ: Это будет прекрасное противостояние в 1/8 финала

Главный тренервысказался о предстоящих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским

«Это будет прекрасное противостояние в 1/8 финала, в котором сойдутся две высококлассные команды на двух замечательных стадионах, которые соберут большую аудиторию. Мы рады, потому что продолжаем регулярно проводить такие важные матчи в еврокубках.

За последние 10 лет "Атлетико" дважды выходил в финал Лиги чемпионов, у них большие традиции в этом турнире. Наш клуб ничем не отличается, и мы хотим снова постараться осуществить мечту и подарить радость нашим болельщикам.

Диего Симеоне — замечательный тренер, с которым я нахожусь в прекрасных отношениях. Вместе мы многое выиграли», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, что 18-го декабря состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.