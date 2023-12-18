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    Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов. Онлайн

    Онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов: когда матчи, кто с кем играет

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    Трофей Лиги Чемпионов
    Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов. За ходом церемонии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт — в 14:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    Кто играет

    В церемонии жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов примут участие 16 команд, которые заняли первые два места в своих квартетах на групповом этапе. Победители групп будут сеяными и проведут ответные матчи на домашнем поле. Команды из одной страны, а также клубы, которые играли между собой на групповой стадии не могу встретиться между собой в 1/8 финала.

    Сеяные: «Бавария» (Германия), «Арсенал» (Англия), «Реал» Мадрид (Испания), «Реал Сосьедад» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Барселона» (Испания)

    Несеяные: «Копенгаген» (Дания), ПСВ (Нидерланды), «Наполи» (Италия), «Интер» (Италия), «Лацио» (Италия), ПСЖ (Франция), «Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия)

    Когда матчи

    Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.

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    Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года. Действующим обладателем трофея является английский «Манчестер Сити».

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