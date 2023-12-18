Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов. За ходом церемонии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт — в 14:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

Кто играет

В церемонии жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов примут участие 16 команд, которые заняли первые два места в своих квартетах на групповом этапе. Победители групп будут сеяными и проведут ответные матчи на домашнем поле. Команды из одной страны, а также клубы, которые играли между собой на групповой стадии не могу встретиться между собой в 1/8 финала.

Сеяные: «Бавария» (Германия), «Арсенал» (Англия), «Реал» Мадрид (Испания), «Реал Сосьедад» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Барселона» (Испания)

Несеяные: «Копенгаген» (Дания), ПСВ (Нидерланды), «Наполи» (Италия), «Интер» (Италия), «Лацио» (Италия), ПСЖ (Франция), «Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия)

Когда матчи

Первые матчи 1/8 финала состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта.

Финал Лиги Чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня 2024 года. Действующим обладателем трофея является английский «Манчестер Сити».